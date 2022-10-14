В случае размещения ядерного оружия в Польше, о чем говорил Анджей Дуда, Беларусь пойдет на "более жесткие шаги".

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью "Известиям".

На уточнение, подразумевается ли под "более жесткими шагами" размещение ядерного оружия, Макей заявил, что "сегодня никто ничего не может исключать, поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты".

Напомним, ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska заявил, что Польша не является ядерной страной, но может участвовать в программе НАТО Nuclear sharing. "Тема открыта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Польши рекомендует своим гражданам не ездить в Беларусь.

Кроме того, мы писали, что в КГБ Беларуси ждут терактов на территории республики от "террористов" из Украины, Польши и Литвы.

Также сообщалось, что в Польше объявили об испытаниях своего первого комплекса ПРО Patriot.

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