Численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники россиян.

Об этом сообщает командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона.



"Сейчас на территории Беларуси находятся военные ВС РФ примерной численностью до 1000 человек. Также там 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК "Искандер", 12 ЗРК С-400", - рассказал он.

Также Наев отметил, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

Напомним, в МВД Украины заверили, что в случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью.

При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует военных действий против Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.