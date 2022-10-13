Сергей Наев. Фото: пресс-служба ООС

Численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники россиян.

Об этом сообщает командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона.

"Сейчас на территории Беларуси находятся военные ВС РФ примерной численностью до 1000 человек. Также там 6 российских ударных самолетов, 4 установки ОТРК "Искандер", 12 ЗРК С-400", - рассказал он.

Также Наев отметил, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.

Напомним, в МВД Украины заверили, что в случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью.

При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует военных действий против Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто. 

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.

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