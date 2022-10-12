В Комитете государственной безопасности Республики Беларусь заявили, что в стране готовится серия терактов "с учётом создания совместной группировки вооружённых сил с РФ".

По словам председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля, с этой целью на территории Польши, Литвы и Украины "создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран запада".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к нему поступила информацию о подготовке Украиной "удара по Беларуси".

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2", - сказал Лукашенко.

А МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиму в связи с подозрениями Минска о намерении Украины "нанести удар по белорусской территории".

Однако Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о подготовке удара. Затем Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" 11 октября заявил, что Украина не планирует военных действий против Беларуси.