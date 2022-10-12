ВСУ готовы встречать возможное повторное наступление с территории Беларуси непосредственно на границе, а потери наступающей стороны в таком случае будут высокими.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

"Минирование – это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высокие, а отпор будет дан непосредственно на границе", - предупредили в МВД.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует военных действий против Беларуси.

Министр обороны Беларуси также назвал "вбросами" информацию о подготовке к нападению на Украину.

Однако 10 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь примет до тысячи российских военных и начинает "антитеррористические мероприятия".

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.