Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Уже скоро, завтра, мы сможем представить первые эффекты нашей работы. Завтра на полигоне в Торуни мы представим первую систему Patriot, которая готова защищать небо над Польшей", - сказал Блащак.

"У нас есть ПВО и ПРО благодаря сотрудничеству с США и Великобританией", - добавил он.

В свою очередь пресс-служба польского военного ведомства сообщила, что за испытанием Patriot будет наблюдать президент Польши Анджей Дуда.

Польша на основе Patriot планирует создать систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные заявили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.

Скриншот из Твиттера Минобороны Польши

Ранее "Страна" писала, что в объявленный весной пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов войдёт передача комплексов Patriot.

Мы также рассказывал, что Украина попросила у США системы ПВО Patriot еще в декабре 2021 года.