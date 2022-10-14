Блащак анонсировал испытания. Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. 

"Уже скоро, завтра, мы сможем представить первые эффекты нашей работы. Завтра на полигоне в Торуни мы представим первую систему Patriot, которая готова защищать небо над Польшей", - сказал Блащак.

"У нас есть ПВО и ПРО благодаря сотрудничеству с США и Великобританией", - добавил он.

В свою очередь пресс-служба польского военного ведомства сообщила, что за испытанием Patriot будет наблюдать президент Польши Анджей Дуда.
Польша на основе Patriot планирует создать систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные заявили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.

Скриншот из Твиттера Минобороны Польши

 

Скриншот из Твиттера Минобороны Польши

Ранее "Страна" писала, что в объявленный весной пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов войдёт передача комплексов Patriot.

Мы также рассказывал, что Украина попросила у США системы ПВО Patriot еще в декабре 2021 года.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться