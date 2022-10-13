В результате утечки на польском участке нефтепровода "Дружба" нет падения поставок из России ни в Польшу, ни в Германию. Об этом сообщает российская компания "Транснефть".

О повреждении нефтепровода на территории Польши стало известно вчера. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах заявил о падении давления во второй магистрали. "Причина утечки в настоящее время расследуется, и мы также пока не знаем подробностей", - заявил он.

Вице-премьер Сербии заявил, что причиной аварии на нефтепроводе стала диверсия.

Напомним, еще в конце мая мы писали, что у Украины есть рычаг влияния на Венгрию, которая блокирует нефтяное эмбарго против России - это нефтепровод "Дружба".

Однако позже Венгрия получила гарантии о том, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", которым советник министра энергетики Украины пригрозила Будапешту, то российская нефть будет поступать по морю.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.