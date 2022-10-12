Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что на ремонт "Северных потоков" после диверсии уйдет не один год, но начинать эти работы не имеет смысла в условиях санкций против РФ.

Его слова на международном форуме "Российская энергетическая неделя" приводят российские СМИ.

"Если давать временную оценку, то это не один год. Это достаточно долгая история. Кроме того, есть вопросы санкционные, экономические, юридические, и только после решения всех этих вопросов можно будет приступать к технологическому восстановлению, к восстановлению целостности подорванных газопроводов. А на сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока — 1", если двигатели станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии из-за санкций", - сказал Миллер.

По его словам, гораздо быстрее было бы компенсировать потери в поставках через газопровод в Черном море.

"Турецкий поток" проходит только через территориальные воды России и Турции, и глубина там не как на Балтике. "Турецкий поток" уже показал себя как надежный маршрут поставок газа в Турцию и на европейский рынок. То, что утерянные на Балтике мощности могут быть перенесены на Черное море, это актуальная и своевременная постановка вопроса", - заявил Миллер.

Ранее Владимир Путин заявил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае "дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности".

Сразу после взрывов на газопроводе немецкие СМИ писали, что оба "Северных потока" после аварии могут стать навсегда непригодными для использования. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.