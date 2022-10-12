Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов замерзнут целые города Европы.

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, компания прогнозирует "аномально тяжёлую" зиму в Европе в плане прохождения отопительного периода.

"Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю. Гарантий того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет", - заявил Миллер.

Ранее российская компания "Газпром" выпустила ролик о холодной зиме. Вероятно, он предназначен для западной аудитории и призван запугать Европу. В коротком видео показаны зимние городские пейзажи, а также узлы газопровода "Северный поток" и центральный офис "Газпрома" в петербургском общественно-деловом комплексе "Лахта-центр" (как его называют местные жители, "великая кукурузина").

При этом ранее Владимир Путин заявил, что "Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму" и добавил, что "мяч на их стороне".

Тем временем война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.