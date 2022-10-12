Путин озвучил условия ремонта "Северных потоков" и заявил, что РФ "готова к поставкам энергоресурсов в Европу"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае "дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности".
Об этом пишут российские СМИ.
Он заявил, что "Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму" и добавил, что "мяч на их стороне".
Он также назвал взрывы на Северных потоках "актом международного терроризма".
"Атака на "Северные потоки" стала опаснейшим прецедентом, теперь под угрозой любой критический объект инфраструктуры", - заявил Путин.
Он также сказал, что "все факты диверсий на энергообъектах России доказаны".
"За этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с Россией", - заявил Путин.
Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что одна из веток "Северного потока - 2" находится в надлежащем техническом состоянии и может поставлять газ в Европу.
Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков исходит из того, что это была диверсия.
На днях Служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа из газопровода "Северный поток - 2" возобновилась.