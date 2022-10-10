После подрыва "Северных потоков" Норвегия – нынешний главный поставщик газа в Европу – стала и героем, и злодеем для остальных европейцев.

Об этом говорится в публикации Washington Post.

Осло обвиняют в том, что непредвиденные доходы от нефти и газа равносильны спекуляции на войне. Премьер-министр Польши призвал норвежцев поделиться своей "избыточной прибылью" с Украиной, обвинив страну в том, что она "наживается на войне".

Военные действия в Украине действительно делают Норвегию богаче. За этот год Осло планирует получить от нефтяного сектора $109 млрд, что на $82 млрд больше, чем год назад. Большая часть этой суммы пойдет в суверенный фонд благосостояния страны – национальный капитал стоимостью более $1 триллиона.

Между тем норвежские власти отвергают все обвинения в спекуляциях. По их словам, цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке. Норвегия также заверяет, что поддерживает антироссийские санкции и оказывает военную помощь Украине.

Ранее "Страна" рассказывала, что пишут СМИ о взрыве на нитках "Северного потока".

Мы также сообщали, что западные СМИ опасаются "подводной войны" со стороны РФ и атак на газопроводы, которые отрежут поставки голубого топлива в ЕС.