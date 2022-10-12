Владимир Путин заявил, что РФ "не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть". Он уверен, что ограничения приведут к дефициту, а "никакие финансовые интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят последствия" введения потолка цен.

Его слова на форуме в Москве приводят российские СМИ.

Путин считает, что Запад в дальнейшем может ввести потолок цен в новых сферах или против других стран.

Также, по его словам, РФ хочет продолжить переход на расчеты в нацвалютах при поставках энергоносителей.

Напомним, что на прошлой неделе Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, который закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.

Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного "потолка".

Эта мера находится в тесной координации с партнерами по G7. Она вступит в силу после 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов после принятия дополнительного решения Советом.

Однако The New York Times считает, что снижение добычи нефти странами ОПЕК+ подрывает идею "потолка цен" на российскую нефть.

В наказание за снижение добычи нефти в США хотят остановить продажу оружия Саудовской Аравии. Соответствующий законопроект намерены внести американские сенаторы, рассказали сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна в своей статье для Politico.