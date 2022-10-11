Законодатели США хотят представить в сенате и палате представителей законопроект, предусматривающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии, куда летом не очень удачно слетал Джо Байден.

Об этом пишут сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна в своей статье для Politico.

"Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии", - заявили законодатели.

Они отметили, что сегодня Саудовская Аравия сильно зависит от помощи США в области обороны, покупая большую часть своих вооружений у США. Также королевство зависит от американских компаний в создании местной оборонной промышленности через крупные совместные предприятия.



"Учитывая ранний характер этих совместных предприятий, а также минимальную совместимость между нынешней системой вооружений Саудовской Аравии и потенциальными иностранными заменами, саудовцы мало что могут сделать для того, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", - пишут авторы.



Свою инициативу они объяснили ответом на "сговор" Саудовской Аравии с Россией.



"Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, приняв решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день на встрече ОПЕК+, тем самым повысив цену на газ в пользу России", - объясняют авторы законопроекта.

Напомним, на днях мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на предложение России и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Позже глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что решение королевства о сокращении нефтедобычи принималось не с целью навредить США "или каким-то образом поучаствовать политически".

Ранее Блюменталь призывал администрацию Байдена объявить Россию государством - спонсором терроризма.