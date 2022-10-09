Глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что решение королевства о сокращении нефтедобычи принималось не с целью навредить США "или каким-то образом поучаствовать политически".

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна", - сказал аль-Джубейр.

По его словам, высокие цены на бензин в США - не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", - пояснил аль-Джубейр.

Напомним, 5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Стоимость нефти марки Brent после этого поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.

Президент США Джо Байден назвал "близоруким" решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и сказал, что разочарован им.

Кроме того, Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более, хотя это может быть поэтапно введено в течение нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что снижение добычи нефти странами ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия, Иран и Россия, подрывает западную идею "потолка цен" на российскую нефть.