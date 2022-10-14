Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин "не ставит цель" применять ядерное оружие в Украине, но сказал, что президента РФ "не нужно загонять в угол".

Об этом Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании NBC.

"Самое главное, собеседника и противника не загонять в угол. Не надо переходить те линии, которые россияне называют "красными". Любое оружие создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию - не дай бог будет нападение на РФ, Россия может использовать все виды оружия. Что касается подтекста вопроса - никогда руководство России не ставила цель применить ядерное оружие в Украине", - заявил Лукашенко.

Он считает, что "Россия справится без ядерного оружия", а применение ядерного оружия - "это конец планеты".

"Потому что это вызовет цепную реакцию", - заявил белорусский президент.

Напомним, в августе Лукашенко заявил о готовности белорусских военных самолетов Су-24 нанести ядерный удар.

Также сообщалось, что Лукашенко призывал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.