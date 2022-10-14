Украина не признает так называемый Объединенный переходный кабинет Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской из-за сомнений в ее политических позициях.

Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко.

"Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине", – сказал Мережко.

Депутат добавил, что таким легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог стать полк имени Калиновского в составе ВСУ.

По словам Мережко, полк своими действиями на фронте доказал, что имеет проукраинскую позицию и авторитет среди белорусской оппозиции.

Как писала "Страна", Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета в августе.

Между тем чуть менее года назад мужу Тихановской Сергею Тихановскому, тоже оппозиционеру, суд в Гомеле дал 18 лет колонии усиленного режима.