Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что начнет диалог с оппозицией, к чему его призвал российский коллега, "как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров".

Об этом он заявил в интервью обозревателю BBC Стивену Розенбергу

"Владимир Путин не знаю кому, вам советовал, еще кому-то. Мне он ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", - сказал Лукашенко.

"Я могу параллель провести - вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры", - объяснил президент.

На вопрос, хотел ли бы он, чтобы Путин сел за стол переговоров с Навальным, Лукашенко заявил, что в такие "хотелки" не играет.

"Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный - это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России", - считает Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси не нарушают прав человека и у него нет причин извиняться.

В то же время главы комитетов по иностранным делам Европарламента, 12 стран ЕС, а также Украина и Великобритания требуют начать международный судебный процесс над президентом Беларуси Александром Лукашенко и его соратниками.