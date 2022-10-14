Российские войска пытались контратаковать в районе Сватово, но были отбиты.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Также Арестович сказал, что ВСУ пытались контратаковать в районе Бахмута. По его словам, сообщения о взятых россиянами населенных пунктах в этом районе – фейк.

Напомним, накануне в "ДНР" заявили о захвате двух населенных пунктов к югу от Бахмута - Иванграда и Опытного. Данные об этом появились еще несколько дней назад из российских военных Telegram-каналов.

Ранее мы писали, что на окраине села Торское под Лиманом идут бои.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.