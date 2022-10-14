Украинская армия отбила контратаку российских войск под Сватово - Арестович
Российские войска пытались контратаковать в районе Сватово, но были отбиты.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
Также Арестович сказал, что ВСУ пытались контратаковать в районе Бахмута. По его словам, сообщения о взятых россиянами населенных пунктах в этом районе – фейк.
Напомним, накануне в "ДНР" заявили о захвате двух населенных пунктов к югу от Бахмута - Иванграда и Опытного. Данные об этом появились еще несколько дней назад из российских военных Telegram-каналов.
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