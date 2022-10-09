Украинская армия освободила семь населенных пунктов в Луганской области возле Сватово - Гайдай
ВСУ освободили семь населенных пунктов Луганской области за последние дни: Новолюбовку, Невское, Грековку, Новоегоровку, Надежду, Андреевку, Стельмаховку.
Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.
Первой ВСУ освободили Грековку.
"Несмотря на резонанс в Интернет-сообществах, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других деревнях, в которые вошли наши военные. В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", - заявил Гайдай.
На карте - как эти села расположены относительно ближайшего крупного города Сватово, захваченного "ЛНР".
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