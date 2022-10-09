Жителям недавно освобожденных территорий с 20 октября начнут выплачивать новое пособие размером 2200 гривен.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также. по его утверждению, уже можно получить помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен.

На денежную поддержку могут рассчитывать украинцы вне зависимости от возраста и пола, которые не выезжали из территорий, захваченных россиянами.

Выплаты проводит "Укрпочта".

Для получения средств нужно обратиться в военные администрации или органы местного самоуправления. После предоставления документов человека внесут в список. Этого будет достаточно, чтобы получить пособия, объяснило Минреинтеграции.

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