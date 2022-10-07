В "Райффайзен банке" предупредили о мошеннической схеме. Владельцам карт банка мошенники присылают в мессенжеры Телеграм и Фейсбук сообщения о якобы полагающихся им государственных или гуманитарных выплатах от международных организаций.

Соответствующее сообщение появилось на сайте банка.

В рассылаемых сообщениях прикреплена ссылка на фишинговый сайт (сайт, по внешнему виду имитирующий вид сайта банка - Ред.), и когда пользователь вводит на таких сайтах свои банковские данные, мошенники получают доступ к личному кабинету.

В связи с этим банк призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои банковские данные на подозрительных сайтах.

Напомним, это далеко не единственный случай финансовых мошеннических схем злоумышленников. Ранее мы рассказывали, как в Киеве устроили фейковый обменник. Мошенник взял 62 тысячи евро и вышел через тайную дверь.

Недавно под Киевом задержали банду мошенников, которые промышляли на известных торговых онлайн-платформах.

Также в Днепре полиция задержала банду во главе с курьером, которая отобрала у мужчины $350 тысяч.