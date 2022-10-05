Новым главой НБУ станет бывший руководитель Ощадбанка Андрей Пышный - депутаты
Новым главой Национального банка Украины вместо Кирилла Шевченко заявившего об уходе в отставку по состоянию здоровья станет Андрей Пышный, как и писала накануне "Страна".
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
"Итак, чтобы долго не гадали по срокам и кандидатам: новым главой НБУ станет Андрей Пышный (бывший руководитель Ощадбанка - Ред.)", - написал он.
Железняк добавил, что кандидатуру Пышного внесут сразу после голосования Верховной Рады об утверждении заявления об отставке нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко в ближайшее время.
"Назначение состоится тоже уже на этой неделе. Подсказка: в день голосования бюджета в первом чтении", - пишет нардеп.
Также о канидатуре Пышного сообщил член финансового комитета Верховной Рады, нардеп Александр Дубинский.
По его словам, Комитет соберется сегодня чтобы рекомендовать парламенту уволить главу НБУ Кирилла Шевченко и назначить вместо него советника главы правления Ощадбанка Андрея Пышного.
Пышный - близкий соратник Арсения Яценюка. Однако в последние годы сблизился с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Об этом пишет и Дубинский: "Пышный - друг Андрея Ермака, одноклассник Арсения Яценюка и однокурсник депутата Андрея Иванчука".
Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.
Как писала "Страна", в случае ухода и.о. председателя Нацбанка будет назначен нынешней заместитель Шевченко Юрий Гелетий, который отвечает за валютный рынок, рефинансирование, депозитарную деятельность и прочее. Но, скорее всего, он будет временным руководителем.