Новым главой Национального банка Украины вместо Кирилла Шевченко заявившего об уходе в отставку по состоянию здоровья станет Андрей Пышный, как и писала накануне "Страна".

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Итак, чтобы долго не гадали по срокам и кандидатам: новым главой НБУ станет Андрей Пышный (бывший руководитель Ощадбанка - Ред.)", - написал он.

Железняк добавил, что кандидатуру Пышного внесут сразу после голосования Верховной Рады об утверждении заявления об отставке нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко в ближайшее время.

"Назначение состоится тоже уже на этой неделе. Подсказка: в день голосования бюджета в первом чтении", - пишет нардеп.

Также о канидатуре Пышного сообщил член финансового комитета Верховной Рады, нардеп Александр Дубинский.

По его словам, Комитет соберется сегодня чтобы рекомендовать парламенту уволить главу НБУ Кирилла Шевченко и назначить вместо него советника главы правления Ощадбанка Андрея Пышного.

Пышный - близкий соратник Арсения Яценюка. Однако в последние годы сблизился с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом пишет и Дубинский: "Пышный - друг Андрея Ермака, одноклассник Арсения Яценюка и однокурсник депутата Андрея Иванчука".

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.

Как писала "Страна", в случае ухода и.о. председателя Нацбанка будет назначен нынешней заместитель Шевченко Юрий Гелетий, который отвечает за валютный рынок, рефинансирование, депозитарную деятельность и прочее. Но, скорее всего, он будет временным руководителем.