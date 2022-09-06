Национальный банк Украины пытается решить проблему недостатка наличного доллара в банках, возникшую из-за трудностей его доставки во время войны.

Источник "Страны" в НБУ сообщил, что 7 сентября регулятор проведет свою валютную интервенцию, на которой будет продавать банкам наличный доллар - банкноты из своего хранилища на сумму 100 миллионов долларов.

Валюту будут продавать не за гривну, а за идентичную валюту. Это значит, что желающие получить долларовые купюры от НБУ должны будут перечислить ему безналичный доллар. Сделки будут совершаться с комиссией 0,15%, то есть банкам придется доплатить за банкноты, и они могут переложить комиссии на население и бизнес (это уже начал делать банк ПУМБ).

Продавая наличный доллар, Национальный банк собирается решить проблему с дефицитом валюты. Его будут продавать не только под выдачу валюты со счетов вкладчиков, но еще и под денежные переводы и продажу в кассах.

Чиновники понимают, что спрос может быть в 1,5-2 раза больше предложенных 100 миллионов. Если доллара не будет хватать на все банки, регулятор собирается сокращать их заявки с тем, чтобы валюту получили все, хотя и в меньшем объеме.

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинцы жалуются на массовые отказы банков выдавать доллар со счетов.

Мы также писали, что по итогам минувшего месяца международные резервы Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России выросли.