Источники "Страны" сообщают, что Андрей Пышный и Оксана Маркарова являются главными кандидатами на должность нового председателя НБУ вместо Кирилла Шевченко.

Напомним, глава Национального банке Украины Кирилл Шевченко сегодня подал в отставку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, сославшись на слабое здоровье.

"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор. Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше", — написал Шевченко.

Слухи о его уходе ходили уже несколько недель, и было известно, что он сошлется на здоровье. Хотя не все верили в эту версию.

"Слышал, что у него были проблемы с сердцем, а после начала войны и повышения стресса они усилились. Тем не менее реальная причина ухода Шевченко иная - это ухудшение отношений с Офисом президента, точнее с его руководителем Андреем Ермаком. ОП не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая обесценивает сбережения украинцев. При этом у Зеленского хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая эмиссией наполнять госбюджет, и не видят противоречия в двух задачах. Сначала на эту тему были лишь споры, после все переросло в конфликты", — рассказал источник "Страны" в банковских кругах.

Но Кирилл Шевченко уходит мирно, не упоминая о противоречиях, чтобы не будоражить финансовый рынок.

Напомним, что председатель Нацбанка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента сроком на 7 лет. И в отставку отправляется тоже Радой после представления главы государства.

Ожидается, что в случае ухода и.о. председателя Нацбанка будет назначен нынешней заместитель Шевченко Юрий Гелетий, который отвечает за валютный рынок, рефинансирование, депозитарную деятельность и прочее. Но, скорее всего, он будет временным руководителем.

Финансисты ждут прихода в НБУ нового председателя. По информации "Страны", Офис президента будет рассматривать на эту позицию двух претендентов: бывшего руководителя Ощадбанка Андрея Пышного (ранее близкого соратника Арсения Яценюка, а ныне сблизившегося с Ермаком) и бывшего министра финансов, а теперь посла Украины в США Оксану Маркарову.

О том, что Зеленский хочет уволить в ближайшее время главу НБУ Кирилла Шевченко, ходили слухи еще в январе.

Шевченко Верховная Рада утвердила на должности председателя Национального банка в июле 2020 года. Его кандидатуру внес президент Зеленский.