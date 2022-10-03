Главу Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины Богдана Львова, не смогли уволить с должности, несмотря на то, что СБУ подтвердила наличие у него гражданства РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В тайном голосовании Кассационного хозяйственного суда ВС приняли участие 39 из 40 человек. Увольнение поддержал 21 из них.

Как пишет ЦПК, для решения нужен был еще один голос, поскольку его можно считать принятым, когда голосует большинство от тех, кто работает, то есть, большинство из 43 человек.

Напомним, по данным СБУ, глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов получал российский паспорт в 1999 году и продолжил его действие в 2012 году. Согласно налоговому реестру РФ, Львову был присвоен российский налоговый номер, который фигурировал в сделке по квартире в Москве на Ленинградском шоссе, 88.

Ранее данные о наличии у него российского паспорта публиковали "Схемы", а сам Богдан Львов - опровергал.

Затем судья Верховного суда Елена Кибенко опубликовала обращение про созыв собрания судей для досрочного прекращения полномочий Львова в связи с информацией о том, что у него есть российский паспорт и незадекларированная квартира в Москве.