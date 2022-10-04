Глава НБУ Кирилл Шевченко объявил о своей отставке, фото: Facebook

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время", - сказано в посте.

Шевченко добавил, что с первых дней в НБУ был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Он считает, что война стала еще одним трудным экзаменом для его команды и его лично - и они его достойно сдали.

Шевченко перечислил свои достижения.

С начала полномасштабной войны Национальный банк:

  • обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;
  • не допустил панику на валютном рынке;
  • остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;
  • удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;
  • подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

Кроме того, НБУ активизировал механизмы международной финансовой помощи Украине и инициировал на международном уровне "ряд решений, ослабивших экономику агрессора".

"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор.
Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше", - отметил Шевченко.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил об отставке

Как писала "Страна", Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ летом 2020 года. Верховная Рада назначила его на эту должность 332 голосами.

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