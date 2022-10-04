Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время", - сказано в посте.

Шевченко добавил, что с первых дней в НБУ был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Он считает, что война стала еще одним трудным экзаменом для его команды и его лично - и они его достойно сдали.

Шевченко перечислил свои достижения.

С начала полномасштабной войны Национальный банк:

обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;

не допустил панику на валютном рынке;

остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;

удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;

подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

Кроме того, НБУ активизировал механизмы международной финансовой помощи Украине и инициировал на международном уровне "ряд решений, ослабивших экономику агрессора".

"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор.

Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше", - отметил Шевченко.

Как писала "Страна", Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ летом 2020 года. Верховная Рада назначила его на эту должность 332 голосами.