Глава НБУ Шевченко объявил об отставке "в силу причин, связанных со здоровьем"
Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время", - сказано в посте.
Шевченко добавил, что с первых дней в НБУ был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.
Он считает, что война стала еще одним трудным экзаменом для его команды и его лично - и они его достойно сдали.
Шевченко перечислил свои достижения.
С начала полномасштабной войны Национальный банк:
- обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;
- не допустил панику на валютном рынке;
- остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;
- удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;
- подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.
Кроме того, НБУ активизировал механизмы международной финансовой помощи Украине и инициировал на международном уровне "ряд решений, ослабивших экономику агрессора".
"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор.
Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше", - отметил Шевченко.
Как писала "Страна", Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ летом 2020 года. Верховная Рада назначила его на эту должность 332 голосами.