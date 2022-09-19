Набсовет "Магистральных газопроводов" уволил главу Оператора ГТС Сергея Макогона. Сам Макогон признался, что увольнение для него стало неожиданностью.

Об этом он написал в Facebook

"Находясь в командировке неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. 4 голоса против 1. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны и начала ОЗУ? Жест последней надежды – последняя попытка заблокировать реформу корпоративного управления ОГТСУ и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса", – сообщил Макогон.

Макогон считает решение "безответственным" и считает, что оно несет угрозу энергетической безопасности страны.

Как писала "Страна", Макогон возглавлял ОГТСУ с мая 2019 года. Под его руководством прошло отделение ООО "Оператор ГТС Украины" от НАК "Нафтогаз Украины" и создан сертифицированный оператор ГТС Украины, который с 1 января 2020 года начал свою независимую деятельность.

Напомним, что Макогон дал интервью, в котором заверил, что в подземных хранилищах газа Украина уже накопила 13 миллиардов кубометров голубого топлива и это позволит нормально пройти отопительный сезон.

Заверение прозвучало на фоне новостей о том, что буквально все регионы Украины готовятся к отсутствию зимой тепла. А глава "Нафтогаза" Юрий Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на открытом воздухе упадет ниже -10 градусов. Он допустил массовые отключения тепла.