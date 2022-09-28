Шевченковская окружная прокуратура города Киева предъявила подозрения в обвинении 31-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Телеграм-канале.

По данным следствия 31-летний мошенник вместе с сообщниками с целью завладения чужим имуществом обустроили на территории Шевченковского района Киева фейковый пункт обмена валют. Для поиска потенциальных клиентов, злоумышленники разместили на сайте finance.ua объявления об обмене валюты по курсу выше среднерыночного.



"На указанное объявление отреагировал мужчина, желавший обменять 62 тыс. евро. Получив от мужчины деньги для обмена, подозреваемый покинул помещение фейкового обменника через тайный выход", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что благодаря оперативному реагированию правоохранителей один из мошенников задержан "по горячим следам" и ему сообщено о подозрении.



"Мошеннику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 2 257 710 гривен", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



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