В НБУ предупреждают украинцев о новой схеме мошенничества под видом социальной помощи от Нацбанка.

В сети появляются сообщения, в которых мошенники сообщают, что Нацбанк проводит благотворительную акцию вместе с фондом "Твоя опора", в рамках которой всем украинцам "выплачивается социально-индивидуальная выплата".

В рамках схемы преступники предлагают перейти в специально созданный чатбот, через который выманивают данные банковских карт.

Также публикуют алгоритм, который позволит обезопасить себя от посягательств мошниников:

Пользоваться только информацией из проверенных источников. Все данные о помощи Нацбанк публикует на своих официальных ресурсах; Не переходить по непроверенным ссылкам, а если перекидывают ссылку на сайт - предварительно проверить ее через поисковую систему; Проверять правильность названий сайтов, мошенники пытаются выбирать веб-адреса, максимально схожие с официальными; Не вводить реквизиты карточек на незнакомых и подозрительных сайтах; Никому не сообщать пин-код от карточки, три цифры на ее обороте и коды, пароли от банков.

Ранее "Приватбанк" также заявил о мошенническом сайте, который для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под "Приват24", программы выплат украинцам и сайт благотворительной программы банка.

Кроме того, мы сообщали, что спецслужбы РФ создали фейковый сайт "фонда помощи Украине" для дискредитации Зеленского в Евросоюзе.