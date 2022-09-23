"Приватбанк" заявил о мошенническом сайте, который для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под "Приват24", программы выплат украинцам и сайт благотворительной программы банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Приватбанк" предупреждает об опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для воровства денег со счетов.

Также в "Приватбанке" напомнили, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка, а подачу заявки на помощь можно произвести только через соответствующие админцентры и приложение "Дия".

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