Граждане Украины уже подали более 10 млн заявок на выплату денежной помощи. Поэтому временно прекращается сбор заявок на платформе єДопомога для детальной их обработки и передачи в международные организации для последующих выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"К сожалению, ресурсы международных организаций ограничены, именно поэтому Минсоцполитики прилагает максимальные усилия для увеличения количества международных организаций, которые могут предоставить денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны", - говорится в сообщении.

После подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен, отметили в пресс-службе.

Как писала "Страна", жителям освобожденных районов Харьковской области выплатят по 1200 гривен помощи, глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, как получить деньги жителям недавно освобожденных территорий Украины.

По данным Международной организации миграции, в Украине почти четыре миллиона переселенцев потеряли работу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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