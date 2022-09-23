Вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, каков порядок получения 1200 гривен для тех граждан, которые проживают на недавно освобождённых территориях.

"Список лиц составляет соответствующая территориальная громада и передает в областную военную администрацию. ОВА совместно с громадой проверяет и утверждает списки, которые могут дополняться. Выплаты производит Укрпочта.

Последующий график выплат в населенных пунктах деоккупированных территорий будет составляться в зависимости от формирования списков и ситуации с безопасностью в регионе. Как только руководители громады в Балаклее и других населенных пунктах подадут списки - Укрпочта приедет к людям и выдаст помощь. Мы усилим эту работу, потому что вижу, что руководители в громадах не слишком заинтересованы, чтобы люди как можно быстрее получили свои деньги", - сказала "Стране" Верещук.

По ее словам, сейчас помощь в 1200 гривен получили уже около двух тысяч жителей Харьковской области.

"Это люди, живущие в деоккупированных селах: Русские Тишки, Черкасские Тишки и Липцы", - сказала Верещук.

Ранее Верещук объяснила, какое наказание ждёт украинцев за участие в "референдумах".

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

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