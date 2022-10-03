Педагогам Изюма не выплачивают зарплаты и сообщили о простое с опозданием в полгода, хотя они все это время учили школьников дистанционно.

Об этом сообщает "Суспильне".

Большинство изюмских учителей не получали зарплату с момента начала оккупации весной, рассказала учительница Изюмского лицея №4 Людмила Козак. Она работает с учениками в эвакуации онлайн.

"Наши требования - с марта по сентябрь обязательно выплатить все задолженности в полном объеме, без всяких отписок. Потому что и Херсон, и даже Изюмский район, другие громады, которые тоже были в оккупации - им выплачивали полностью всю зарплату со всеми надбавками, и у людей было за что жить! Второе: объясните людям, как они будут дальше работать. Третье: что с отпускными, оздоровительными и так далее — все это предусмотрено законодательством", - говорит Людмила Козак.

Частичные выплаты, около 5,6 тыс. грн, после многочисленных обращений в разные инстанции поступили педагогам, которые имели счета в "Приватбанке". Те, кому зарплата поступала через другие финучреждения, например "Ощадбанк", выплат не получили.

"Объясните, что это за выплаты были? Почему не всем, почему таким образом и когда все будет наконец выплачено? Многие из наших коллег остаются в Изюме и начинают выходить на связь, даже на совещания, с плохим интернетом. Там много наших детей. Сейчас наше сообщество пытается организовать обучение. Большинство школ города и большинство педагогов хотят работать", - рассказывает Людмила Козак.

"О "простое с 25 февраля" нам сообщили официально 16 сентября. По факту за весь период с начала войны и до сегодняшнего дня мы получили лишь две выплаты на одинаковую сумму, несмотря на разные категории, нагрузки, опыт работы. И выплату получили только те, кто имеет карточку в "Приватбанке". Те, кто имеет "Ощадбанк", не получил вообще ничего по сей день. Мы не знаем, куда стучать", - говорит другая преподавательница Наталья.

Как писала "Страна", с начала войны за границу выехали больше 22 тысячи педагогов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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