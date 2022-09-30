Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какая позиция власти по отношению к тем педагогам, которые преподавали на оккупированных территориях по российской программе и будут ли привлекаться такие педагоги к ответственности.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Четко разбираемся. Директор школы, который своими функциями делал все, чтобы это произошло, безусловно, подпадает под определение коллаборационизм. Изучаем - есть ли признаки того, что учителя заставили и у него не было выбора. Здесь юридические нюансы. В понимании юридическом, если вы пошли на сотрудничество в любом виде - вы будете подпадать под признаки уголовного преступления. Но если вы доказываете, что вы это делали под принуждением и у вас не было умысла это делать, то это освобождает вас от ответственности", - сообщил Лубинец.

Напомним, ранее комментарии "Стране" вице-премьер Ирина Верещук рассказала какая ответственность может ждать учителей.

Также сообщалось, что российским учителям обещали платить почти двести тысяч рублей за работу на оккупированном юге Украины.

Кроме того, мы рассказывали, как в войну работают украинские педагоги.