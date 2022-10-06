После освобождения Лимана направление Кременной стало местом основных боев на линии фронта.

Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в комментарии "Донбасс реалии".

Он также подтвердил, что Грековка освобождена. Накануне военные публиковали оттуда фото.

"Действительно, это не тайна, Грековка освобождена, движемся в этом направлении", - заявил он.

По его словам, противник активно минирует территория на линии фронта, окапывается и подтягивает резервы в районе Кременной.

В самой Кременной, по его словам, разбросали мины "лепесток".

"Готовятся к длительной обороне, если она у них получится", - заявил он.

По его словам, российские войска, бежавшие с Лимана, укрепляются в районе Кременной.

"В принципе, в Луганской области будет сложнее (чем в Харьковской - Ред.)", - заявил Гайдай, имея ввиду также и то, что в случае боев в Луганской области нет "эффекта неожиданности", который сыграл роль во время освободждения Харьковской области.

Ранее Гайдай заявил, что деоккупация Луганской области началась и уже освобождено несколько населенных пунктов.

При этом Financial Times утверждает, что США советуют Украине сконцентрироваться на Херсоне и освободить юг страны до зимы.

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