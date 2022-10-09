ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе "сюрпризы", которые оставили оккупанты", - сказала она.

В телеграм-каналах сообщается также об освобождении Новой Каменки в Херсонской области (населённый пункт к западу от села Дудчаны, около которого сейчас идут бои), но официального подтверждения этому пока нет.

Ранее мы писали, что с начала октября ВСУ освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

По данным британской разведки, РФ может направить первых мобилизованных под Херсон, опасаясь потери Новой Каховки.

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