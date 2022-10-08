В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 8 октября. Со вчерашнего вечера мало что изменилось. Сообщается, что украинская армия обороняется под Бахмутом и Авдеевкой, а российские войска применяют иранские дроны для ударов по Запорожью и Николаеву.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. За минувшие сутки противник применил семь беспилотников "Шахид", три из них были сбиты, а четыре смогли нанести удар по Запорожью и Николаеву.

2. Отбиты атаки россиян в Бахмуте, Бахмутском, Выемке, Зайцево (взятие которого декларировала Россия), Красной Горе, Майорске, Озеряновке, Отрадовке, Андреевке, Первомайском, Красногоровке, Веселом, Каменке, Победе, Невельском, Новомихайловке и Терновых Подах.

Это довольно большая география наступательных действий от Бахмута до Херсонской области.

О наступательных действиях ВСУ на юге и в Луганской области Генштаб не упоминает.

Ранее "Страна" писала, что главком ВСУ Валерий Залужный обсудил обучение украинских военных c генералом Бундесвера. Тем временем в Германии считают, что Россия может применить ядерное оружие для сдерживания контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.