От позиций украинских войск до Херсона осталось менее 30 км.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"От позиций ВСУ в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видно дома в Херсоне", – сказал он.

Приближение позиций к городу Арестович считает важным.

"Это очень хорошо, потому что все виды артиллерии начнут работать", – объяснил Арестович.

Ранее мы писали, что с начала октября ВСУ освободили более 400 квадратных километров Херсонской области. Такие данные привели в пресс-центре Сил обороны юга Украины.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.