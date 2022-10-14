Украинский волонтер опубликовал видео из села Торское под Лиманом в Донецкой области. Он сообщает о боях на окраине села и о его интенсивном обстреле. Был прилет и рядом с самим волонтёром.

Видео волонтер опубликовал в соцсетях.

За кадром слышны звуки интенсивных боевых действий.

Ранее проходила разноречивая информация о том, что происходит в Торском (населённый пункт на дороге между Кременной и Лиманом, который был освобождён ВСУ в начале октября). Российские военные телеграмм-каналы писали, что армия РФ в ходе контратаки взяла Торское.

Судя по этому видео, село находится под контролем ВСУ, но на его окраинах идут бои.

Напомним, недавно под обстрелы РФ попала Авдеевка и Кураховская громада.

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