Волонтер опубликовал видео из Торского под Лиманом и сообщил, что бои идут на окраине села
Украинский волонтер опубликовал видео из села Торское под Лиманом в Донецкой области. Он сообщает о боях на окраине села и о его интенсивном обстреле. Был прилет и рядом с самим волонтёром.
Видео волонтер опубликовал в соцсетях.
За кадром слышны звуки интенсивных боевых действий.
Ранее проходила разноречивая информация о том, что происходит в Торском (населённый пункт на дороге между Кременной и Лиманом, который был освобождён ВСУ в начале октября). Российские военные телеграмм-каналы писали, что армия РФ в ходе контратаки взяла Торское.
Судя по этому видео, село находится под контролем ВСУ, но на его окраинах идут бои.
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