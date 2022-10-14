Ночью 14 октября в Донецкой области россияне обстреляли Константиновку и Авдеевку.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около 01:30 россияне обстреляли Константиновку: повреждены две двухэтажки, в одной из них разрушена несущая стена. Без пострадавших.

Также ночью продолжались периодические обстрелы окрестностей сел Очеретинского общества - информация о жертвах и разрушениях не поступала.

К утру произошел артобстрел Авдеевки - снаряды прилетели в районе многоэтажек. Последствия устанавливаем", - говорится в сообщении.

Губернатор призвал всех гражданских покинуть область, пока идет война.

Как писала "Страна", 12 октября россияне обстреляли центральный рынок Авдеевки, погибли минимум 7 человек, еще 8 - ранены.

С конца сентября под обстрелами РФ находятся населенные пункты на донецком и горловском направлениях.

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