В Авдеевке Донецкой области 12 октября под обстрел попал центральный рынок. В этот момент там находились прохожие.

Об этом сообщает и публикует фото глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, от российской атаки погибли минимум семь человек, еще восемь - ранены.

Напомним, в сентябре на Авдеевском коксохимическом заводе после обстрела произошел масштабный пожар.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.