В Донецке снаряд угодил в здание средней школы №7, расположенной в Калининском районе посреди частного сектора.

В результате обстрела повреждены несколько помещений. Больше всего пострадал спортивный зал. В здании учебного заведения выбиты стекла в окнах, в некоторых проемах окна вынесены полностью.

Как писала "Страна", 8 октября в Донецке после обстрела частного сектора и типографии погибли два человека. Также сообщалось о прилете в микрорайоне Мирный.

Тем временем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.