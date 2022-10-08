Минреинтеграции Украины выпустило памятку для тех, кто хочет попасть на освобожденные территории Донецкой области.

Обращают внимание на то, что на блокпостах действует система пропускного режима. Чтобы въехать на деоккупированные территории, необходимо получить специальный пропуск-разрешение от военной администрации.

"Такое разрешение выдается только для действительной потребности во въезде или для вывоза груза. Если вы не можете подтвердить необходимость, вам могут отказать", - предупреждает Министерство.

Война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.