В оккупированной части Донецкой области с 5 октября уберут таможенный контроль с РФ
В т.н "ДНР" с 5 октября отменяет "таможню" с РФ после аннексии.
Местные телеграм-каналы публикуют фото объявлений с КПП "Успенка" с информацией о том, что с 5 октября таможенный контроль и оформление на таможенном пункте проводиться не будет.
Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин говорил, что граница т.н "ДНР" с Россией исчезнет после аннексии, но проверки на ней останутся.
Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
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