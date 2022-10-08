В субботу, 8 октября, в Донецке зафиксированы многочисленные прилеты в южной части города. Самым резонансным стал обстрел на микрорайоне Мирный, где возник грандиозный пожар после попадания в типографию.

В результате прилетов пострадал и частный сектор - например, дом 4 по Брестскому переулку. Снаряд попал во двор, разрушив придомовую постройку. Частично пострадал и сам дом.

Видео последствий появилось в местных Telegram-каналах.

Всего в результате сегодняшних обстрелов, по данным местных "властей", погибли два человека.

Напомним, на днях в Кировском районе Донецка произошел обстрел. В результате погибла местная жительница.

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