В "ДНР" сегодня заявили о захвате двух населенных пунктов к югу от Бахмута - Иванграда и Опытного. Данные об этом появились еще несколько дней назад со слов российских военных телеграм-каналов.

О вероятном захвате Иванграда сообщал сегодня утром и американский "Институт изучения войны". Опытное в отчете не упоминается, но на картах "Института" оно в зоне контроля ВСУ.

Опытное и Иванград - это последние населенные пункты перед окраинами самого Бахмута с юга. Российские телеграм-каналы пишут уже о боях в районе Дамбы в южной части Бахмута.

В то же время украинский Генштаб в сегодняшней утренней сводке заявил, что атаки в районе Иванграда отбиты. То есть, по его данным, населенный пункт не захвачен.

Также, со ссылкой на российские источники "Институт изучения войны" пишет, что может быть захвачен перекресток на северо-восток от города (трасса М03 и Т1302).

Украинские официальные источники информацию о продвижениях противника к Бахмуту не подтверждают.

Подробно о боях вокруг города мы рассказывали в нашем вчерашнем итоговом обзоре.

Тем временем в сети появилось видео, показывающее последствия обстрелов Бахмута Донецкой области, вокруг которого идут бои.

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