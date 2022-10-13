Генштаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку о ситуации на фронте на утро 13 октября.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. За сутки противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, а также произвел 104 пуска из РСЗО.

Наиболее сильно пострадали Николаев, Винница, Черкассы, Черняхов, Белогоровка, Спорное, Павловка, Мирное и Давыдов Брод.

2. ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута, Бахмутского, Озеряновки, Иванграда и Марьинки.

3. Украина за сутки сбила 4 вражеских вертолета и 26 беспилотников, заявляют в Генштабе.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.