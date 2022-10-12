В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 12 октября. Сообщается, что российские войска обстреливают Никополь и Очаков, а украинская ПВО за день сбила десять иранских дронов и четыре вертолета.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка. Войска РФ нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 10 населенных пунктов, среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей. Десять БПЛА "Shahed-136" и четыре вертолета были уничтожены ПВО ВСУ. Авиация ВСУ нанесла 27 ударов. 500 мобилизованных военнослужащих РФ прибыли на фронт с автоматами АК-12 2012 года выпуска, очень негативно показавшими себя в Украине.

Ранее мы писали, что утром, 12 октября, над Николаевской областью, украинские силы ПВО сбили девять вражеских беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.