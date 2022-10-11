Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом заявил со ссылкой на данные разведки президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании стран G7.



В связи с этим он попросил партнеров помочь лучше подготовиться к отражению воздушных атак.



"Важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет для ПВО и ПРО и чтобы они были интегрированы с нашими системами обороны", – заявил Зеленский.

Напомним, утром во вторник россияне атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС под Винницей.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.