Заседание Ставки и восстановление после обстрелов энергообъектов Украины. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 14 октября.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о заседании Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте, поставку туда боеприпасов, а также подготовку к зиме.
- Рассказал, что 15 объектов энергосистемы, которые были повреждены ракетными ударами в понедельник, уже восстановлены. На остальных ведутся работы.
- Сообщил о телефонных разговорах с президентом Литвы и принцем Саудовской Аравии.
Ранее мы писали, что советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинская армия отбила контратаку российских войск под Сватово.
Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стабилизации энергосистемы Украины и призвал украинцев продолжать экономить электричество.
Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.
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