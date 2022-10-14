Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 14 октября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте, поставку туда боеприпасов, а также подготовку к зиме. Рассказал, что 15 объектов энергосистемы, которые были повреждены ракетными ударами в понедельник, уже восстановлены. На остальных ведутся работы. Сообщил о телефонных разговорах с президентом Литвы и принцем Саудовской Аравии.

Ранее мы писали, что советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинская армия отбила контратаку российских войск под Сватово.

Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стабилизации энергосистемы Украины и призвал украинцев продолжать экономить электричество.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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