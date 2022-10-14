Электроснабжение в Украине стабилизировалось, но пропускная способность энергосетей все равно остаётся ниже, чем была до войны, потому электроэнергию нужно экономить.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 14 октября. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале премьера.

"График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно. Но сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов. Энергетикам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей.

За это время критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина должна сократить энергопотребление на 25%, чтобы не было необходимости в веерных отключениях.

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